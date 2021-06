Le roi des Pays-Bas oublie à nouveau la distanciation sociale lors de l'Euro 2020

Euro 2020

En visite dans la plus belle "rue orange" du pays jeudi, intégralement parée des couleurs de l'équipe nationale et en effervescence avant la rencontre de l'Euro Pays-Bas/Autriche, le roi Willem-Alexander a serré des mains et manqué au respect de la distanciation sociale.