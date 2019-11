Les internationaux anglais de Liverpool Joe Gomez et Jordan Henderson vont manquer la rencontre de l'Angleterre au Kovovo dimanche, dernier match de qualification pour l'Euro 2020, en raison respectivement d'une blessure à un genou et d'un virus, a annoncé la fédération anglaise.

La sélection aux Trois lions est déjà qualifiée et assurée de terminer à la première place du groupe A avant cette ultime rencontre des éliminatoires. Le défenseur Gomez, 22 ans, a "reçu un choc au genou à l'entraînement vendredi et n'a pas suffisamment récupéré" pour être de la partie, a indiqué la fédération dans un communiqué. Le milieu de terrain Henderson, 29 ans, est lui arrivé au rassemblement avec une infection virale "qui n'a pas complètement disparu", a précisé la fédération. Les deux joueurs ont été renvoyés dans leur club. Gomez a vécu une semaine mouvementée entre la victoire de Liverpool contre Manchester City (3-1) dimanche dernier en Premier League et ce pépin physique qui l'empêche de prendre part à la rencontre à Pristina. Lundi, au centre d'entraînement de la sélection anglaise, le défenseur des Reds avait eu une altercation avec l'attaquant de City Raheem Sterling. L'incident avait conduit le sélectionneur Gareth Southgate à écarter Sterling pour le match de qualification jeudi contre le Monténégro (7-0) à Wembley, où les "Three Lions" ont validé leur billet pour l'Euro. Entré à la 70e minute, Gomez avait essuyé des huées de la part des spectateurs.