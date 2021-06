" Dans le cas où Lucas Hernandez serait sérieusement touché au genou (ce que les premiers tests n’indiquent pas), ce serait un sérieux coup dur pour la France. Il a montré contre l’Allemagne et globalement depuis son essor en Bleu qu’il était un défenseur hors norme et sans Digne pour le remplacer, la France serait forcément plus en difficulté. Je pense que l’on pourrait éventuellement s’en passer contre la Suisse mais, par la suite, ce sera plus compliqué. Cela étant, je pense que la France demeurerait l’un des favoris, même si elle ne m’a pas convaincu depuis le début de l’Euro. "