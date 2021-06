Une promenade de quelques minutes dans les rues de Copenhague suffit pour s’en rendre compte : la fièvre de l’Euro a atteint la capitale danoise. La ville s’est tellement drapée de rouge et de blanc qu’on se croirait presque dans le centre de Liège un soir de titre du Standard. On exagère à peine en écrivant qu’on croise plus de personnes habillées avec la vareuse nationale que de cyclistes. C’est dire, dans une ville qui bouge sur deux roues...