Ils sont nombreux à l’avoir oubliée, cette sensation. Celle dont ils ont rêvé en étant plus jeunes : faire trembler les filets et puis célébrer leur but devant leurs supporters. Tous ont été privés - à différentes échelles - de cette expérience pendant plus d’un an. Si Romelu Lukaku en est probablement le plus accro parmi les Diables, Youri Tielemans a eu droit à cette émotion si particulière en inscrivant le but victorieux lors de la dernière finale FA Cup entre Leicester et Chelsea. Le milieu de Foxes a eu le privilège de fêter son bijou devant 22 000 fans à Wembley.

L’amélioration de la situation sanitaire générale en Europe fait que maintenant l’opportunité de fêter un but avec le public s’offre à tous les joueurs présents à l’Euro. Chacun des onze stades hôtes a en effet ouvert ses portes aux supporters. Sous des conditions sanitaires strictes, bien entendu, dont notamment des capacités réduites. Les décisions concernant la capacité des stades ont été prises par les pays et villes hôtes de la compétition. L’indicateur clé était forcément "la projection d’une amélioration de la situation sanitaire dans les pays concernés", indique l’UEFA, qui, de son côté, a travaillé en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé. "De nombreux facteurs ont été pris en considération, notamment le déploiement de la vaccination au niveau local, les projets de redémarrage économique, plans de réouverture de l’économie et la baisse saisonnière de l’influence du virus en été", ajoute l’UEFA.

Seule la Puskas Arena, à Budapest, se prépare à remplir son stade à 100 % mais avec des procédures de sécurité et des conditions d’entrée rigoureuses. Le Parken de Copenhague avait initialement prévu d’accueillir 15 900 spectateurs, soit environ 40 % de sa capacité. Mais, dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi, le gouvernement danois est parvenu à un accord avec la majorité des partis parlementaires : 25 000 personnes seront désormais autorisées à habiter les tribunes du stade du FC Copenhague. Les Diables affronteront donc les Danois dans une enceinte "bien" remplie, lors de leur deuxième match de la phase de poules.

Le Stade olympique de Bakou et la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg recevront, eux, à hauteur de 50 % de leur capacité. Les Diables disputeront donc leur premier (face aux Russes) et leur troisième (contre la Finlande) match de la phase de groupes devant 30 500 supporters dans l’antre du Zenit.

La Johan Cruijff Arena d’Amsterdam ouvrira ses tribunes pour 16 000 chanceux (33 % de sa capacité maximale), La Cartuja de Séville pour 18 000 (30 %), le Stade olympique de Rome pour 16 000 (25 %), Hampden Park à Glasgow pour 12 000 (25 %) et l’Arena Nationale de Bucarest pour 13 000 personnes (25 %). Tandis que l’Allianz Arena du Bayern Munich n’a été autorisée à accueillir que 14 500 spectateurs (22 %) par les autorités locales.

Certaines enceintes pourraient encore augmenter leur jauge au cours de la compétition, en fonction de l’évolution des restrictions sanitaires locales. Wembley a, dans cette logique, limité sa capacité à 25 %, soit 22 500 fans, pour les trois premiers matchs. Mais le stade londonien, qui accueillera les deux demi-finales et la finale, espère revoir sa jauge à la hausse après la phase de groupes.

