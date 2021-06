Avec son six sur six initial, il ne peut plus rien arriver aux Néerlandais, déjà assurés de terminer en tête du groupe. Et ce peu importe le résultat de la rencontre face à la Macédoine du Nord. Dans le même temps, l'enjeu sera tout autre pour l'Ukraine et l'Autriche pour décrocher la 2e place. Le vainqueur se qualifiera directement pour les huitièmes de finale. Le vaincu devra croiser les doigts car avec trois points, la probabilité est forte qu'au moins quatre troisièmes de groupe comptent davantage de points. En cas de partage, l'Ukraine sera qualifiée grâce à un plus grand nombre de buts marqués, les Autrichiens devront attendre le résultat des autres groupes mais malgré leurs quatre points, la différence de but négative ne serait pas à leur avantage pour passer au tour suivant.

Pour ce match importantissime, Shevchenko peut à nouveau compter sur Tsygankov, remis de sa blessure à la cheville. Mais le sélectionneur ukrainien fait confiance à Shaparenko.

Côté autrichien, Arnautovic fait faire son retour dans le onze de base après sa suspension par la commission de discipline pour propos racistes suspectés. Il sera épaulé par Baumgartner sur le front de l'attaque.

Dans l'autre match, De Boer fait tourner son effectif en alignant Gravenberch et Malen, alors que les Macédoniens du Nord, déjà éliminés, voudront dire adieu dignement à Goran Pandev qui mettra un terme à sa carrière internationale à l'issue du tournoi.

Suivez les derniers matchs du Groupe C en direct commenté :