Le Danemark, adversaire de la Belgique à l'Euro, partage contre l'Allemagne (1-1)

Le Danemark a partagé l'enjeu (1-1) contre Allemagne pour son premier match de préparation pour l'Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet à Innsbrück en Autriche. Les Danois seront le deuxième adversaire de la Belgique dans le groupe B le 17 juin à Copenhague. Après une première période dominée par l'Allemagne, la Mannschaft ouvrait le score en début de seconde période via Florian Neuhaus (48e). Le Danemark profitait ensuite d'une période de flottement côté allemand pour égaliser grâce à Yusuf Poulsen (71e).

Le Danemark sera un des adversaires de la Belgique dans le groupe B à l'Euro avec la Russie et la Finlande. Les Diables Rouges affronteront le Danemark le 17 juin à Copenhague pour leur deuxième match du groupe après la Russie (12 juin) et avant la Finlande (21 juin).

L'Allemagne jouera elle dans le groupe F, le groupe de la mort, avec la France, le Portugal et la Hongrie.

La France s'impose pour le retour de Karim Benzema, l'Angleterre écarte l'Autriche

La France a remporté son premier match de préparation pour l'Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet, en écartant le pays de Galles (3-0) mercredi à Nice. L'Angleterre, pour sa part, s'est également imposée face à l'Autriche (1-0). Pour son premier match avec les Bleus depuis le 8 octobre 2015, Karim Benzema manquait la conversion d'un penalty après une faute de main de Neco Williams, étonnamment exclu après l'intervention du VAR (27e). En supériorité numérique, la France ouvrait finalement le score via Kylian Mbappé (35e).

En seconde période, Antoine Griezmann doublait la mise pour les champions du monde (48e). En fin de rencontre, Ousmane Dembélé fixait le score final à 3-0 (79e).

La France affrontera encore la Bulgarie le 8 juin pour son dernier match de préparation avant d'entamer son Euro le 15 juin contre l'Allemagne dans le groupe F. Le pays de Galles a lui été versé dans le groupe A avec l'Italie, la Turquie et la Suisse.

L'Angleterre, de son côté, a également remporté son premier match de préparation en écartant l'Autriche. Le joueur d'Arsenal Buyako Saka a inscrit le seul but de la rencontre en seconde période (57e).

Les Anglais affronteront encore la Roumaine dimanche avant leur entrée dans le tournoi le 13 juin contre la Croatie dans le groupe D. L'Autriche jouera elle dans le groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine et la Macédoine du Nord.

Les Pays-Bas ne rassurent pas

De son côté, les Pays-Bas et l'Écosse ont partagé 2-2 mercredi à l'Estádio Algarve de Faro, au Portugal.

Chez les Ecossais, Steve Clark s'est passé de John Fleck, positif au coronavirus, et de six joueurs ayant eu des contacts rapprochés avec le milieu de Sheffield United. Les Oranje ont commencé à construire le jeu avec soin mais suite à une perte de balle de Memphis Depay, l'Ostendais Jack Hendry a ouvert la marque pour l'équipe au Chardon (11e, 0-1). Depay s'est vite racheté de son erreur sur un service de Georginio Wijnaldum (17e, 1-1). Les Néerlandais ont conservé la possession du ballon (66% en première période) mais ont surtout joué dans leur camp.

Peu de choses ont changé dans le déroulement de la rencontre excepté lorsque le coach écossais a effectué un triple changement (61e) avec Kevin Nisbet, qui a redonné l'avance à la Tartan Army (64e, 1-2). En fin de rencontre, Depay a signé un doublé sur coup franc (89e, 2-2).

A l'Euro, les Pays-Bas (Groupe C) affronteront l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord. L'Écosse a été versée dans le Groupe D avec la Tchéquie, l'Angleterre et la Croatie.