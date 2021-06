Le soulagement a laissé place aux polémiques. Après le sélectionneur Kasper Hjulmand, les joueurs Kasper Schmeichel et Martin Braithwaite ont déploré d’avoir eu à choisir si le match Danemark - Finlande de l’Euro de football devait reprendre alors qu’ils étaient encore sous le choc du malaise dramatique de leur équipier. "Nous avons été mis dans une position où nous n’aurions pas dû être placés", a expliqué le gardien de Leicester. "Il aurait fallu que quelqu’un plus haut placé nous dise que ce n’était pas le moment de prendre une telle décision, et que nous devrions sans doute attendre le lendemain pour décider."