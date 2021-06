Les images ont déjà fait le tour du monde. Les Tchèques et les Écossais jouent la 52e minute lorsque Patrik Schick récupère au milieu de terrain un ballon contré venu de sa défense. La suite est magique et historique.

Sans se poser de questions, son pied gauche propulse le ballon 46 mètres plus loin vers les filets écossais dans lesquels le portier David Marshall se casse la figure, sans avoir pu éviter le but. En plus d’avoir fait le break (0-2), Patrik Schick a probablement déjà inscrit le plus beau but de cet Euro.