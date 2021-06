Ils n’ont pas été aussi virevoltants que face à l’Ukraine. Reste que, s’ils se sont montrés moins aventureux offensivement que face à la bande de Shevchenko, les Néerlandais ont démontré davantage de maîtrise et de maturité face aux Autrichiens. Preuve que le système - tant critiqué avant le début du tournoi - de de Boer est hybride. Il peut tout autant être utilisé pour contrôler, contenir et absorber les assauts de l’adversaire que pour créer le surnombre offensivement et asphyxier.