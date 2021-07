Quand Louis Van Gaal parle, on l'écoute. Celui qui est à la retraite depuis la fin de son contrat à Manchester United en 2017 possède un CV long comme le bras. Quatre fois champion des Pays-Bas, deux fois champion d'Espagne, une fois champion d'Allemagne, une Ligue des champions avec l'Ajax et demi-finaliste de la Coupe du monde 2014. Avant la finale du championnat d'Europe, qui se déroulera ce dimanche entre l'Italie et l'Angleterre, le vétéran de 69 ans est revenu sur l'actualité footballistique du moment pour le journal L'Equipe.

En ligne de mire: l'échec des favoris dans la compétition. Pour lui pas de doute, certains coachs sont en place depuis trop longtemps. "Je n’étais pas à l’intérieur mais c’est une drôle de coïncidence que les favoris qui ont échoué tels que le Portugal, la France ou l’Allemagne, aient un sélectionneur en poste depuis sept, neuf ou quinze ans" commence-t-il. "Santos, Deschamps ou Löw dirigent leur équipe depuis trop longtemps, ils ne touchent à rien. Ils ont confiance en leurs joueurs. Il m’arrive de me demander 'mais pourquoi les joueurs n’y arrivent pas ?' C’est parce que l’équilibre entre les joueurs et le coach est rompu."

Une déclaration qui ne devrait pas ravir le sélectionneur des Tricolores qui a été confirmé à son poste par le président de la FFF Noël Le Graet.

Selon le Batave, pas de doute possible, la Squadra fait office de favori après ce qu'elle a montré. "Pour moi, les Italiens avaient la meilleure équipe. Ils ont des joueurs de qualité, n’importe qui peut marquer, et ils jouent en équipe justement. La Belgique aussi a une belle équipe. J’espère que l’Italie l’emportera. Comparés à avant, où ils jouaient le catenaccio, les Italiens produisent un football attractif".

Ensuite, l'ancien coach du FC Barcelone notamment s'est attardé sur un cas individuel: Kylian Mbappé. "Entraîner Mbappé me parait compliqué. C'est un défi. Physiquement et techniquement, c’est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n’est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle – et ça lui arrive souvent -, est-ce qu’il joue pour l’équipe à ce moment-là ? Vous croyez que Neymar joue pour l’équipe ? Je ne crois pas. J’aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l’équipe."





Prêt à reprendre du service?

Une autre nation a déçu lors de cet Euro 2020 marqué par le Covid. La sienne, celle des Pays-Bas. Rapidement, la fédération hollandaise a mis Frank De Boer à la porte d'un "commun d'accord" après l'échec en huitième de finale. Selon lui, les Oranje ne sont qu'une somme d'individualités. "Les meilleurs collectifs gagnent. Pas les meilleurs individus. Je le répète depuis bientôt 40 ans. Les Pays-Bas possèdent des joueurs fantastiques. Mais nous ne les avons pas vus contre la République tchèque."

Louis Van Gaal serait-il l'homme de la situation? Lui ne serait pas contre l'idée de reprendre du service. "On m’a proposé le poste une deuxième fois (de 2012 à 2014 après un premier passage en 2000-2001) et c’était plus qu’un honneur. Qu’on me le propose une troisième fois serait incroyable. Dans ce cas, je devrai y réfléchir, même si je suis à la retraite !"