Bucarest a vibré hier au rythme du duel intense entre la France et la Suisse lors des huitièmes de finale de l'Euro. Le public présent dans le stade roumain a ressenti toutes les émotions possibles durant le match, et les caméras du stade ont enchaîné les gros plans sur les supporters, français et suisses, tantôt ravis, tantôt désespérés. Et un fan de la Suisse a particulièrement attiré l'oeil des caméras. Coiffé d'un bob et vêtu d'un maillot de son équipe nationale, il est d'abord apparu sur les écrans au moment où Paul Pogba enfonçait la remontada de la France, enfonçant le clou à 1-3. Désespéré, le supporter helvète était alors au bord des larmes, pensant l'élimination arrivée.

Mais c'était sans compter les buts de Seferovic et Gavranovic dans les dernières minutes du temps réglementaire. Un renversement de situation qui a provoqué chez notre fan suisse des émotions totalement opposées aux premières. Il est apparu devant les caméras torse nu cette fois, poussant un cri de rage et de joie. Les deux visages du Suisse ont été largement partagés sur les réseaux sociaux, et ce mardi matin, l'homme n'en revient pas de l'ampleur que ces images ont pris. "Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, quel buzz incroyable!", a déclaré le fervent supporter, Luca Loutenbach à Blick, le média suisse qui l'a retrouvé.

Fan acharné de la Suisse, Luca Loutenbach ne s'était pas rendu compte, pendant le match, que tout le monde l'avait vu. "Je n'avais pas de réseau pendant le match. Mais certains fans autour de moi étaient connectés à internet et ont vite pris la mesure de ce qui arrivait", a-t-il ajouté, rigolant du fait que tous ceux qui le connaissent lui ont envoyé des messages. Quant au match en lui-même, qui a donc permis à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale de cet Euro (où elle affrontera l'Espagne vendredi), Luca Loutenbach le voit comme "le plus beau jour de l'histoire du football suisse". Les Helvètes ont d'ailleurs été félicités, entre autres, par le maire de Londres, qui a nommé comme homme du match... Luca Loutenbach!