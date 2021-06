Décisif contre le Danemark, moins souverain devant la Russie, Lukas Hradecky reste un des hommes forts de la sélection finlandaise.

Son parcours parle pour lui. Invité à un essai à Manchester United durant une semaine en 2010 alors qu’il n’avait que 21 ans, le portier (31 ans) a préféré rester à Esbjerg, au Danemark, où il était arrivé un an plus tôt, trois saisons de plus (jusqu’en 2013) pour rejoindre ensuite Brondby, où l’Eintracht Francfort l’a déniché en 2015 pour faire de lui le successeur de Kevin Trapp, parti au Paris SG. Puis de Bern Leno à Leverkusen en juin 2018.

La personnalité de ce fils d’ingénieur né à Bratislava qui a rallié la Finlande et Turku à l’âge d’un an, dans les bagages de son papa qui était aussi un volleyeur de haut niveau, détonne aussi.

Dans un pays où le silence est d’or, celui qui parle beaucoup et bien (il maîtrise couramment l’allemand en plus du finnois, de l’anglais, du slovaque, du danois et du suédois) manie l’autodérision à l’image de sa bio sur sur Instagram : "Attrape quelques ballons". Tout en ne cachant pas apprécier de temps en temps une petite bière pour rappeler son côté bon vivant.

"C’est ma philosophie de vie : j’apprécie la vie. Pour le reste, ce n’est pas difficile de jouer avec moi. Je travaille et si les autres joueurs font leur boulot aussi, moi, je suis content", nous a expliqué avant le tournoi celui qui se serait bien vu chauffeur de car s’il n’avait pas été footballeur et qui généralement fait bien les choses derrière le bus finlandais garé devant sa surface.

Entretien rafraîchissant. (...)