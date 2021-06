Cette nouvelle a été annoncée sur Twitter mardi. Une "blessure chronique" en est à l'origine. Greenwood, auteur de sept buts en championnat cette saison, faisait partie de la présélection des 33 joueurs de Gareth Southgate.

On ne sait pas non plus si son coéquipier Harry Maguire, capitaine de Manchester United, sera rétabli à temps. Le défenseur central se remet d'une blessure à la cheville qui l'a notamment privé de la finale de la dernière Europa League.