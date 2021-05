Un véritable séisme. Voilà comment on pourrait traduire le retour de Karim Benzema en Bleu pour l'Euro qui se joue cet été. Une vraie surprise aussi. Car avant cette journée de mercredi, personne ou presque n'aurait misé un kopeck sur celui qui n'avait plus joué depuis octobre 2015 sous le maillot de l'équipe de France.

A l'époque, c'était l'histoire du chantage à la sextape avec Mathieu Valbuena qui avait écarté la Benz' une première fois de son équipe nationale. Pour RMC Sport, celui qui avait été la victime dans cette affaire s'est exprimé dans l'émission Top of the Foot. "Aujourd’hui, s’il peut apporter un plus à l’équipe de France, tant mieux. Ce sera sur le terrain que cela va se jouer" a commencé le joueur de l'Olympiacos.

Ensuite, il a affirmé que le sélectionneur prenait très peu de risques en sélectionnait l'attaquant du Real Madrid: "Pour moi, ce sera Didier Deschamps qui sera gagnant dans tous les cas. Si la France performe, on dira qu’il a dû s’adapter malgré un contexte difficile. Par contre, si la France échoue, on ne lui en voudra pas. Il sait qu’en attaque, il n’a aucune certitude. Donc il est très malin par rapport à ça."

Valbuena, le grand perdant du problème Benzema

Considéré par Eric Di Meco, présent en tant que chroniqueur dans l'émission, comme un dommage collatéral à cette histoire, Matthieu Valbuena s'estime lésé dans cette altercation avec Karim Benzema. Car lui aussi a été écarté de la sélection juste avant l'Euro 2016. Pourtant jusqu'en novembre 2015, il est un grand habitué du groupe Bleu. Forcément, la pilule a du mal à passer pour l'ancien milieu offensif marseillais.

"J’aurais préféré être écarté pour des raisons sportives" avoue-t-il. "Lorsque Didier Deschamps m'appelle avant l'Euro, c'est pour me dire quelque chose parce qu'il fallait me faire sortir de l'équipe de toute façon. L’équipe de France, c’est quelque chose de spécial et cela m’a beaucoup affecté."

Pour lui, tout le monde n'a pas été mis sur le même pied d'égalité en EDF. "Quand tu as toujours été bon et que tu as représenté fièrement ton pays, c’est toujours dur d’accepter ça. Mais je l’ai fait ! Il m’a appelé, juste avant l’Euro, pour me dire que je n’étais pas pris pour des raisons sportives, pour une moins bonne saison à Lyon. Mais combien il y a eu des exemples aujourd’hui de joueurs qui ne font pas des grandes saisons, qui jouent très peu mais quand sont quand même repris. Il y a des règles pour certains et il y en a pour d’autres."

Amer, le joueur âgé aujourd'hui de 36 ans n'a joué qu'un seul match de plus après la fameuse histoire de la sextape. Son compteur restera bloqué à 52 rencontres pour huit buts et 20 passes décisives. Des statistiques plus qu'honorables...