L'Angleterre a facilement battu le Kosovo mardi soir. Piqués au vif dès la première minute suite à un but de Berisha, les Three Lions ont rapidement réagi. Sous l'impulsion d'un Sterling déchaîné, les Anglais ont étouffé leurs adversaires. L'attaquant de Manchester City a égalisé de la tête puis donné 3 assists. Un pour Kane et deux pour Sancho (44e/45e). Ce dernier a, pour sa part, été à l'origine de l'autogoal très gag du joueur du Standard, Mergim Vojvoda à la 38ème minute.

Bernard Challandes, le sélectionneur national du Kosovo, a dû pousser la bonne gueulante dans vestiaire au repos puisque son équipe est revenue à 5-3 à la reprise, grâce encore à Berisha (49e) puis à Muriqi sur penalty (55e).