Encore en course pour une qualification à l'Euro 2020, la Norvège a tous les atouts pour faire partie des pays les plus forts du continent dans les années à venir.

La Norvège n'est certainement pas l'équipe la plus impressionnante du moment en Europe. Le pays nordique bataille d'ailleurs encore actuellement pour tenter de se qualifier pour l'Euro 2020. Pour participer à cette compétition, les Scandinaves devront tenter de faire tomber un gros morceau qui est la Serbie, le 26 mars prochain.

Si qualification il y a après les deux tours à passer, cela constituerait leur deuxième participation à un Euro de football, 20 ans après leur dernière participation dans nos contrées. Dans un groupe composé notamment de la Suède, la Roumanie et l'Espagne, les hommes de Lagerbäck n'ont pourtant vraiment pas fait tâche lors des éliminatoires. Avec une seule défaite subie face à l'Espagne, ils n'auront finalement pas réussi à s'accrocher à la cadence donnée par leurs voisins suédois et par les Espagnols, la faute à 5 matchs nuls. Alors que le pays a toujours vécu dans l'ombre de la Suède et du Danemark sur le plan footbalistique, il se pourrait très fort que la nation norvégienne connaisse toutefois ses plus belles années dans les mois à venir grâce à une génération de "cracks" encore très précoce. Analyse.