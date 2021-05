Trois joueurs sont appelés pour la première fois: le gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale, le défenseur de Brighton Ben White et le défenseur d'Everton Ben Godfrey.

Le latéral Trent Alexander-Arnold, auteur d'une saison difficile avec Liverpool et qui n'avait pas été repris lors du rassemblement de mars, figure bien dans la liste de 33 noms. Ce qui signifie que la sélection comprend quatre joueurs évoluant comme arrière-droit: Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker et Reece James.

Pour le reste, les habitués Harry Kane et Raheem Sterling vont entourer la jeune génération emmenée par Marcus Rashford, Phil Foden, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Mason Mount ou encore Jude Bellingham. Jordan Henderson, Harry Maguire et Kalvin Phillips figurent dans la liste, mais restent incertains en raison de blessures. Une liste dont ne fait pas partie Eric Dier.

Les Anglais se retrouveront samedi pour entamer la préparation, sans les joueurs de Manchester City et Chelsea, qui jouent le même jour la finale de la Ligue des Champions.

L'Angleterre jouera dans le groupe D contre la Croatie (13 juin), l'Ecosse (18 juin) et la République tchèque (22 juin). Les 'Three Lions' évolueront en phase de groupes dans leur antre de Wembley, théâtre également des demi-finales et de la finale.

La sélection:

Gardiens: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United).

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kirena Trippier (Atletico Madrid/Esp), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton).

Milieux de terrain: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/All), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/All), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)