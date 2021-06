Après l'Autriche et la Macédoine, les Pays-Bas vont en découdre contre l'Ukraine. Et ce dans un climat particulier. Avec les problèmes de Christian Eriksen d'une part, mais aussi car les Bataves sont sous pression. Car les hommes de Frank De Boer, qui est de plus en plus contesté, n'ont pas réussi une préparation brillante.

Après avoir raté l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, les Oranje ne peuvent donc pas se louper. De son côté, l'Ukraine n'est jamais sortie des groupes à l'Euro. Yarmolenko, l'attaquant de Gand, est bien titulaire sur le front de l'attaque tandis que l'ancien genkois Malinovskiy sera ligné dans le coeur du jeu. Sur le papier, il s'agit des deux plus grandes nations de ce groupe C. Plus tôt dans la journée, l'Autriche a pris trois points précieux contre la Macédoine du nord.

Pays-Bas : Stekelenburg - Timber, De Vrij, Blind - Dumfries, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt - Depay, Weghorst

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Malinovskiy, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

Suivez le direct commenté à 21h: