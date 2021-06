En ayant inscrit 0 but lors de cet Euro 2020 et en manquant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but face à la Suisse, Kylian Mbappé est très vite devenu la cible de critiques après cette compétition totalement manquée de la part du numéro 10 de l'équipe de France. Très touché par cette élimination, l'attaquant du PSG peut toutefois compter sur le soutien de plusieurs personnalités du monde du football, à commencer par l'attaquant brésilien Pelé.

"Garde la tête haute Kylian ! Demain est le premier jour d’une nouvelle aventure !", a posté le légendaire buteur sur son compte Twitter.

Jérôme Boateng, le défenseur international allemand du Bayern Munich a, lui aussi, décidé de montrer son soutien à "Kyky" via les réseaux sociaux. Le gagnant de la Coupe du Monde en 2014 a en effet posté un beau message de soutien sur son compte Twitter.

"La tête haute Kylian Mbappé. Ces choses arrivent aux vrais grands joueurs."