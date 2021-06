Penalty pour la Suisse contre le pays de Galles ? "Il ne peut pas revenir sur la faute" Euro 2020Vidéo Pierric Brison Notre consultant arbitrage Laurent Colemonts estime que l’homme en noir a pris la bonne décision.

Juste avant de rentrer aux vestiaires, l’attaquant suisse Embolo a reçu le cuir dans le rectangle gallois avant de servir son coéquipier Seferovic, en bonne position. Juste avant cette passe, l’Helvète a été accroché par le maillot par Mepham. Penalty ou non ? "L’arbitre aurait pu le siffler mais il a fait le choix de laisser Seferovic frapper au but, analyse Laurent Colemonts, notre consultant arbitrage. Cela se justifie aisément vu la position favorable dans laquelle il se trouvait. A ce niveau, cela doit être but."



Mais Seferovic a été pris de vitesse par la passe latérale et n’a pas cadré son envoi. Clément Turpin aurait-il dû revenir sur le tirage de maillot et accorder un penalty ? "Non. A partir du moment où il laisse cet avantage, qui se justifie selon moi, il ne peut pas revenir sur le penalty. Dans ce cas-ci, ce serait donner deux chances à la même équipes."