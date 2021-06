Dans ce groupe de la mort, les quatre équipes, même le petit Poucet hongrois, peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale.

La France est assurée de la qualification et peut assurer la première place en cas de succès contre le Portugal ou en cas de nul couplé à une perte de points de l'Allemagne face à la Hongrie.

Mais c'est surtout dans ce groupe que devrait se trouver l'adversaire des Diables en huitième de finale. Différents scénarios analysés ici.

Pour le match contre le Portugal, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Koundé et Hernandez en remplacement de Pavard et Digne. Tolisso fait également son entrée dans le onze de base. Côté portugais, Fernando Santos met Bruno Fernandes et William Carvalho et sont remplacés par Renato Sanches et Joao Moutinho dans l'entrejeu.

Du coté allemand, Joachim Löw n'a procédé qu'à un seul changement en remplaçant Thomas Muller par Leroy Sané.

Suivez les dernières rencontres du Groupe F en direct :