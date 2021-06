À deux reprises, la Puskas Arena est entrée en éruption. Laissant les Portugais et Français comme interdits sur le terrain.

Avant sans doute de comprendre le scénario de folie qui se dessinait 650 kilomètres plus à l’ouest.

Les yeux des Hongrois étaient bien à Budapest pendant que leurs oreilles, leurs cœurs et tout le reste de leurs corps se trouvaient à Munich où les Magyars ont signé un drôle de match, passant par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel pour finir avec de grosses larmes dans leur regard et des regrets pleins les poches.

Il faut malgré tout espérer que la partie neutre du stade qui était peut-être la plus enflammée au final a quand même porté attention au spectacle qui s’est joué devant elle entre le champion du monde et le champion d’Europe en titre, deux équipes qui se sont livrées un formidable combat, se battant corps et âme dans une soirée faite de bruit et de fureur. Et qui va laisser des souvenirs impérissables à de nombreux acteurs de cette nuit chaude.