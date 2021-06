Cela faisait 46 ans que l’Angleterre ne s’était plus imposée dans son stade de Wembley face à la Mannschaft. La fin d’une série de sept matchs sans victoire dans son enceinte londonienne est tombée au meilleur des moments.

Au bout d’une rencontre bourrée d’intensité entre deux géants du football mondial, les inventeurs du football ont fait tomber la sélection qui a apprivoisé ce sport avec trois titres de champions d’Europe et quatre Coupes du monde. L’hymne Football is coming home, inventé en 1996 lors de l’Euro organisé en Angleterre, peut à nouveau retentir dans les rues de la nation qui accueillera la finale de l’Euro 2020.

Portés par près de 35 000 supporters anglais, les Three Lions ont contrecarré les espoirs de la Mannschaft avec une performance défensive monstrueuse.

"C’est magnifique, cette ambiance, cette victoire, c’est beau, se réjouit Harry Maguire, le défenseur anglais élu homme du match grâce à ses interventions décisives et son leadership. On ressentait beaucoup de pression pour gagner mais on a tout donné."

S eule équipe de l’Euro avec son compteur de but encaissé toujours à zéro, l’Angleterre réalise une performance inédite depuis 1966. Cette année-là, les Three Lions avaient aussi débuté le tournoi avec quatre clean-sheets consécutives… avant de soulever la Coupe du monde, son seul trophée jamais remporté…