L'équipe de France s'est rachetée après sa défaite (2-0) contre la Turquie samedi en allant battre Andorre (4-0) mardi dans un match comptant pour les qualifications à l'Euro-2020.

Les champions du monde ont marqué par Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma et profitent de la défaite de la Turquie en Islande (2-1) pour reprendre la tête du groupe H, à égalité de points avec les Turcs et les Islandais.

Menée 0-1, l'Italie s'est imposée 2-1 contre la Bosnie tandis que l'Allemagne a déroulé face à l'Estonie (8-0).