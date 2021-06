L’Autriche n’avait plus passé le premier tour d’une grande compétition internationale depuis plus de 40 ans. C’est dire l’exploit réalisé par David Alaba et ses coéquipiers.

Cette qualification, ils ont en plus été la chercher. Pas question d’attendre et de spéculer, ce sont bien eux qui ont montré les meilleures intentions, à l’image du pointu de Baumgartner, toujours sonné par son duel précédent mais déterminé à devancer Zabarnyi sur ce qui sera finalement l’unique but de la rencontre.

(...)