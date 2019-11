L'Angleterre, victorieuse du Monténégro (7-0), et la République tchèque, qui s'est imposée devant le Kosovo (2-1) ont validé leur qualification pour l'Euro-2020 l'été prochain, jeudi dans le groupe A.

Les Anglais, demi-finalistes du Mondial-2018, et les Tchèques, qui vont participer à leur 7e Euro d'affilée, rejoignent la France et la Turquie, également qualifiées jeudi, ainsi que la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Russie et l'Ukraine qui étaient déjà assurés de participer au tournoi continental.

La France peine mais bat la Moldavie

L'équipe de France, déjà qualifiée avant le match pour l'Euro-2020, a souffert pour dompter la Moldavie (2-1) jeudi au Stade de France et reprendre à la Turquie la première place de son groupe de qualifications.

Grâce à un penalty d'Olivier Giroud (79e) après une tête de Raphaël Varane (35e), les Bleus ont renversé une triste rencontre à Saint-Denis, et voudront faire mieux dimanche en Albanie pour conserver la tête du groupe H, possiblement synonyme d'un tirage au sort plus favorable pour la Coupe d'Europe (12 juin - 12 juillet).

Triplé de Ronaldo

Ronaldo et ses trois buts ont menés les Portugais vers une large victoire (6-0) contre la Lituanie. Le Portugal est deuxième du groupe B avec 14 points, 5 de moins que l'Ukraine, et 1 de plus que la Serbie, troisième.