Malgré sa très bonne entrée en matière dans le tournoi et son "buzz" lors d'une conférence de presse, il semblerait que certaines personnes ignorent encore l'existence de Cristiano Ronaldo.Alors que le star portugaise entrait ce mardi dans la Puskas Arena, à Budapest, pour disputer son match contre la Hongrie, il a été rattrapé par un membre de la sécurité. Ce dernier a barré le passage de CR7 et a vérifié son badge pour s'assurer qu'il n'entrait pas par effraction dans le stade. Une fois son identité vérifiée, l'attaquant de la Juventus a pu tranquillement reprendre son chemin.La vidéo est rapidement devenue virale sur la toile et a beaucoup amusé les internautes, visiblement étonnés que le garde n'ait pas reconnu la star mondiale.