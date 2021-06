La prestation des Diables face au Portugal a déclenché des critiques sur la tactique employée par Martinez. Les Français ont réagi longuement. Jérome Rothen, le consultant de RMC, a lui taclé Lukaku.

" Les Belges ont manqué de maîtrise en deuxième mi-temps. Ils concèdent trop, ils n’attaquent plus. C’est un long ballon sur Lukaku et démerde-toi. Le problème de Lukaku, et c’est un joueur que j’adore, c’est que tu vois tous ses défauts. Il est entouré de trois défenseurs, donc il prend le ballon, il baisse la tête. Après le ballon, il rebondit sur son pied, son tibia, sur le genou, parce que la conduite de balle ce n’est pas son point fort donc tu perds le ballon et tu concèdes encore des situations."

L'ancien joueur du PSG estime par contre que "ce ne sera pas la même Belgique face à l'Italie."

"Ils sont qualifiés et il faut les féliciter. Mais pour moi, ils sont qualifiés mais ils ont beaucoup trop concédé. Refuser de faire le jeu, d’aller plus haut et de presser, beaucoup d’équipes font ça mais quand tu décides de faire ça, fais-le bien", a-t-il asséné.

Des propos durs qui devraient faire parler.