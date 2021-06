Un pour tous, tous pour Robert Lewandowski. Voici la nouvelle devise des Polonais pour cet Euro 2020. Amputée de plusieurs éléments offensifs, la sélection polonaise a décidé de tout miser sur sa méga star, qui briguera certainement le prochain Ballon d’or.

Le calcul du nouveau sélectionneur portugais, Paulo Sousa, est-il le bon ? Lorsqu’on jette un rapide coup d’œil à sa sélection, on serait tenté de répondre par l’affirmative. Mais lundi soir, sous le soleil de Saint-Pétersbourg, cette tactique a montré ses limites.

La machine à marquer du Bayern s’est enrayée et elle est restée désespérément muette. Pire, Lewandowski a été totalement effacé de cette rencontre. On a même vu certains de ses équipiers s’agacer d’en voir d’autres s’évertuer à balancer de longs ballons vers la star de l’équipe, négligeant ainsi d’autres solutions pourtant plus faciles d’accès.

Dans son non-verbal, Lewandowski semble aussi laisser transparaître un certain malaise, un poids qui semble trop lourd à porter pour ses épaules : celui de toute une nation.