Une place en finale. Voilà l'enjeu très simple de cette première demi-finale de cet Euro 2020 entre l'Espagne et l'Italie. Ce match sera l'occasion de voir deux des équipes les plus joueuses de cette édition.

Avec un léger avantage pour la Squadra Azzurra. Car cette équipe sait tout faire. Elle a prouvé qu'elle pouvait dynamiter n'importe quelle défense avec 11 goals en 5 matchs. Le collectif est également bien huilé avec seulement deux goals encaissés pour le solide Donnarumma. Les hommes de Roberto Mancini peuvent aussi souffrir comme contre l'Autriche et s'en sortir. Ou éliminer logiquement un des favoris du tournoi comme les Diables.

Bref, il faudra une Roja d'un excellent niveau pour espérer pouvoir atteindre la finale. Mais Morata and co ont clairement des arguments à faire valoir. Déjà, les Espagnols sont considérés comme des miraculés. Après des débuts poussifs, ils sont progressivement montés en puissance dans le tournoi. Avec une victoire spectaculaire face à la Croatie en prolongation et une séance de penalty épique face à la Suisse qui avait éliminé la France. Mais la Roja est toujours-là avec un groupe plus soudé que jamais.

Les compositions probables:

Italie: Donnarumma: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.

Espagne: Simon, Alba, Laporte, Garcia, Azpilicueta, Koke, Busquets, Pedri, Olmo, Morata, Moreno.

Suivez le direct commenté à 21h00: