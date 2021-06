L'une des affiches de ces huitièmes de finale. L'Allemagne et les Anglais s'affrontent dans une rencontre qui s'annonce bouillante. Après les festivals de buts de ce lundi entre la Croatie et l'Espagne (3-5) ainsi que celui de la France contre la Suisse (3-3 TAB 4-5), on espère que cette confrontation tiendra également toutes ses promesses.

Après des qualifications en dents de scie au niveau du jeu, les Anglais évolueront une nouvelle fois à domicile. Southgate continue de faire confiance à Harry Kane pour mener son attaque. Très décrié, il aura pour mission de lancer son Euro et d'enfin trouver le chemin des filets. Il sera épaulé par Saka, éblouissant contre la République Tchèque, et Sterling. Pour le reste, c'est l'équipe attendue qui est alignée par le sélectionneur.

Côté Allemand, Joachim Low bouleverse son onze de base. Après avoir frôlé l'élimination contre la Hongrie, le coach a choisi de mettre Gundogan, Sané et Gnabry sur le banc. Ils seront remplacés numériquement par Goretzka, Müller et Timo Werner.

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Rice, Phillips, Shaw - Saka, Kane, Sterling

Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Werner

