Marcus Rashford a vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche. Pas titulaire, il est entré à une petite minute de la fin des prolongations afin de pouvoir participer à la séance de tirs au but. Penalty qu'il a raté en fracassant le poteau alors qu'il avait pris Donnarumma à contre-pied. Ce raté, tout comme celui de Sancho et Saka ont précipité la défaite des Three Lions face à la Squadra.

Après la rencontre, les trois joueurs ont d'ailleurs été les cibles d'attaques racistes ignobles. Condamnées par Gareth Southgate et d'autres personnalités britanniques, ces attaques ont forcément affecté les joueurs concernés. Une fresque de Rashford a notamment été vandalisée.

Ce lundi, le joueur a tenu à réagir dans un message sur Instagram. Evidemment, il ne cautionne pas toutes les formes de discriminations. Avec un message poignant, il a mis les points sur les i. "J'ai eu l'impression d'avoir laissé tombé mes coéquipiers, tout le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé et que j'aurais aimé que ça se passe différemment" a-t-il commencé à propos de la rencontre.

Avant d'embrayer sur les insultes racistes. "Je peux être critiqué pour mes performances, mon penalty raté, mais jamais je ne m'excuserai pour qui je suis et d'où je viens. Je suis Marcus Rashford, un homme noir de Withington et Wythenshawe, du sud de Manchester. Pour tous les messages gentils, merci. Je reviendrai plus fort. On reviendra plus fort."