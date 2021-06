L'attaquant Rodrigo Moreno (Leeds United) et les milieux Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) et Brais Méndez (Celta de Vigo) ont aussi été appelés comme réservistes. Enrique veut ainsi anticiper les éventuelles conséquences de la contamination au coronavirus de Sergio Busquets. Albiol, qui a remporté l'Europa League cette saison avec Villarreal, compte 56 caps avec la 'Roja' et n'avait plus été appelé depuis novembre 2019.

Les réservistes arriveront mardi au camp d'entraînement de l'Espagne à Las Rozas, près de Madrid. Ils s'entraîneront dans une bulle parallèle afin d'éviter tout contact avec les joueurs déjà présents. Pour le moment, aucun autre joueur n'a été testé positif au coronavirus, hormis Busquets.

Versée dans le groupe E avec la Suède, la Pologne et la Slovaquie, l'Espagne débutera son tournoi le 14 juin contre la Suède à Séville.