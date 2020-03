Si elle a peut-être mis un peu de temps avant de se saisir du problème, l’UEFA apparaît désormais en première ligne dans la gestion de la crise du coronavirus. Et de ses conséquences.

L’instance a convoqué une visioconférence ce mardi. Qui y participera ? Des représentants des 55 associations membres avec, côté belge, Mehdi Bayat et Peter Bossaert en leurs qualités de président et de CEO de l’Union belge. Sont également conviés le conseil d’administration de l’ECA, l’association des clubs, des représentants des ligues européennes avec le manager du calendrier Niels Van Branteghem et des délégués de la FIFPro, le syndicat des joueurs.

Cette volonté de rassembler toutes les familles du jeu pour faire front face à cette situation a pour but d’arrêter un front commun. Avec une conclusion plus qu’attendue qui se dessine : un report de l’Euro même si la Russie s’est dit prête à accueillir le tournoi cet été. Ce choix répond à plusieurs logiques et qui va aussi tout conditionner. Décryptage de cette décision clef qui s’annonce.