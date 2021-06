Les Allemands l'ont emporté 2-4 face aux champions d'Europe en titre. Le joueur de l'Atalanta était dans tous les bons coups de la Mannschaft samedi. Après un but annulé par le VAR en début de match, il est à la base du but égalisateur en première période car c'est son centre qui est dévié par Ruben Dias dans ses propres filets. En seconde période, il a d'abord délivré l'assist à Kai Havertz pour le 1-3 avant d'inscrire lui-même le 1-4 d'une tête puissante.

"Cela semble irréel. Cela ne pourrait pas être plus beau", a réagi Gosens après la partie. "Je ne peux pas souhaiter plus. Je pense que le sélectionneur m'a aligné pour mes qualités offensives. Mes équipiers m"ont cherché et j'en suis très heureux."