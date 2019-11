Même quand l’Euro commençait par des… demi-finales (entre 1960 et 1976), le tirage au sort de la phase finale devait être plus passionnant que celui qui aura lieu ce samedi (de 18 h à 19 h, en direct sur La Une) à Bucarest. Parce qu’ils étaient totalement ouverts et beaucoup moins alambiqués.