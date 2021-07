L’autre facteur X de cette sélection, c’est Raheem Sterling. Il a beaucoup été question de sa propension à plonger depuis mercredi et ce fameux penalty sifflé contre le Danemark en prolongations. Peut-être l’ailier de City en a-t-il rajouté et probablement y avait-il moyen de ne pas tomber, mais on ne peut pas nier ceci : cette action ponctuait un match infernal, et montrer une telle vivacité et un tel jeu de jambes en prolongations est bluffant. Ce n’est pas Maehle - qui le touche bien sur le coup, quoi qu’on pense de la décision de l’arbitre - qui dira le contraire. Ni Jensen, en retard lui aussi.