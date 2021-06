Joachim Löw a fait ses adieux à la Mannschaft mardi à Wembley où l' Allemagne a été éliminée par l'Angleterre (2-0) en 8e de finale de l'Euro. "C'est une énorme déception pour nous tous", déclare Joachim Löw, qui avait annoncé en mars qu'il quitterait son poste de sélectionneur après l'Euro. "Nous espérions faire beaucoup plus lors de ce tournoi et nous croyions beaucoup en cette équipe. Dans des matches comme celui-ci, il est impératif d'exploiter les quelques occasions qui se présentent. Timo Werner et Thomas Müller n'ont malheureusement pas pu marquer sur les occasions qu'ils ont eues, donc c'est assez pénible d'être éliminé".

Nommé sélectionneur de l'Allemagne après la Coupe du monde 2006, Joachim Löw, 61 ans, a mené les Allemands au titre mondial en 2014, mais reste sur une élimination au 1er tour du Mondial 2018 et une sortie en 8e de finale de l'Euro. Il sera remplacé par l'entraîneur du Bayern Hansi Flick à la tête de la sélection allemande.

"Le match pouvait basculer" des deux côtés, estime Neuer

Le parcours de l'Allemagne dans l'Euro 2020 s'est arrêté mardi à Wembley, où la Mannschaft a été battue 2-0 par l'Angleterre en 8e de finale. "C'était un match couperet, nous avons joué contre l'Angleterre, nous sommes une grande nation", estime le gardien et capitaine allemand Manuel Neuer. "Le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Mais l'envie que les Anglais ont montré dans les situations où ils ont marqué était supérieure à la nôtre. La déception est immense. Joachim Löw (qui quitte son poste de sélectionneur) a marqué une époque. Que ça se finisse comme ça pour lui, c'est très triste".

Pour Toni Kroos, les Allemands ont manqué d'efficacité. "Ca fait très très mal. Il nous a manqué l'efficacité", dit le milieu du Real. "Leur premier but a tout changé, jusque-là nous avions fait un match correct. Quand tu es éliminé en 8e de finale, c'est décevant, même si nous nous sommes bien sortis d'un groupe difficile"

Kai Havertz a failli ouvrir le score en début de seconde période mais Pickford a détournée sa frappe. "En première période c'était un match équilibré. Nous sommes mieux revenus en début de deuxième. C'est une soirée amère pour nous et pour nos fans", explique Havertz.. "Défense, attaque, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes une équipe. Et l'Angleterre n'est pas non plus une mauvaise équipe".

Sterling: "Nous savions que nous devions réaliser une grosse performance"

Raheem Sterling a délivré l'Angleterre en plantant, après 75 minutes de jeu, le premier but des Three Lions, qui ont battu l'Allemagne 2-0 en 8e de finale de l'Euro, mardi à Wembley.

"Nous savions que nous devions réaliser une grosse performance contre une très bonne équipe, et je pense que nous l'avons fait aujourd'hui", décalre Raheem Sterling. "Nous savions que l'intensité à laquelle nous pouvons jouer, peu d'équipes peuvent y faire face. Les deux garçons au milieu de terrain [Rice et Phillips] ont été excellents, ils ont dévoré le terrain, ce sont des animaux".

L'attaquant de Manchester City a inscrit mardi son 3e but du tournoi. Il est le premier joueur anglais à marquer les trois premiers buts d'un tournoi majeur pour les Three Lions depuis Gary Lineker à la Coupe du monde 1986, une Coupe du monde dont Lineker avait fini meilleur buteur avec 6 réalisations.

"C'est incroyable, beaucoup de gens nous avaient éliminés en phase de groupe, mais nous voulions prouver que les gens avaient tort", dit pour sa part Declan Rice. ". Je n'ai jamais fait partie d'une équipe aussi soudée. Nous y croyons vraiment, surtout que la finale aura lieu à Wembley".