Le "Flowers of Scotland" devrait faire dresser les poils de plus d'un supporter, sur le coup de 14h55 à Glasgow, ce lundi. Il lancera l'Euro de l'Ecosse mais aussi celui de la République tchèque, deux nations qui partent avec le statut d'outsider dans ce groupe D, face à l'Angleterre et la Croatie.Malheur au vaincu dans ce match qui présente la meilleure chance pour les deux équipes d'obtenir une victoire dans cette compétition.