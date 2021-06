Suivez l'évolution du score de Pologne-Slovaquie en direct dès 18h Euro 2020 La rédaction Le premier match du groupe E est programmé à 18h. © Belga

Pologne-Slovaquie, c'est avant tout l'entrée dans la compétition d'un certain Robert Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich espère emmener son pays plus loin qu'au Mondial 2018 (élimination au premier tour) et pourquoi pas aller jusqu'en quart de finale, comme en 2016, lorsque les Polonais avaient été éliminés aux tirs au but par le futur champion portugais.



En face, la Slovaquie fait partie des petits Poucets de la compétition et pourra, elle aussi, s'appuyer sur une star internationale en la personne de Marek Hamsik.