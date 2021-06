Je constate certains parallèles entre la Croatie et l’Espagne. Ce ne sont pas les plus grands favoris mais ce sont deux grosses cylindrées qui ont déçu durant les poules. Du moins, jusqu’à leur dernier match qui a sauvé leur qualification. Mais c’était respectivement face à l’Écosse et la Slovaquie donc ce n’est pas suffisant pour rassurer leurs supporters et en refaire des favoris. Loin de là.