Nous sommes le 26 juin 1996. Après avoir battu respectivement l’Espagne et la Croatie, Anglais et Allemands se retrouvent à Londres en demi-finale de l’Euro. Il était écrit, après notamment le miracle de Paul Gascoigne en phase de poule contre l’Écosse puis l’incroyable séance de tirs au but en quart de finale contre les Espagnols, que l’Angleterre devait aller au bout de son tournoi organisé à domicile.

C’était compter sans la Mannschaft dont faisait partie Thomas Helmer, solide défenseur du Bayern Munich qui a tenu le côté droit du trio défensif allemand durant toute la compétition. Celui qui est aujourd’hui âgé de 56 ans et qui a porté 68 fois la vareuse nationale a accepté de revenir avec nous sur cet Euro 1996, qu’il considère comme "le plus grand succès de sa carrière". Notamment "parce que j’ai perdu la finale de 1992 en Suède face au Danemark et qu’il fallait que l’on réponde en Angleterre".