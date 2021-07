L’homme de l’ombre s’est retrouvé d’un coup projeté en pleine lumière. Ce qui a eu le don de franchement l’amuser.

Trophée d’homme du match sous le bras, Thomas Delaney a fait le show face aux micros. "Ah, oui, on a très bien travaillé nos phases arrêtées et on a encore discuté juste avant le corner en se disant qu’il était temps pour nous de marquer", a-t-il expliqué avant de soigner son effet. "Mais, même si on avait un plan, ce n’était pas prévu que je marque."