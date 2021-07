Three Lions et Sweet Caroline : bataille entre deux hymnes cultes Euro 2020 Simon Hamoir © REPORTERS

Difficile de ne pas avoir les poils qui se dressent lorsqu’on entend les 60 000 supporters anglais chanter à l’unisson dans les tribunes de Wembley.



Les titres "Seven Nation Army" des White Stripes ou "Freed from Desire" de Gala font partie des préférés de leur répertoire. Mais ils adorent encore plus entonner les deux chansons considérées comme les deux hymnes des Three Lions.



(...)