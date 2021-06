Enfin ! L'Euro 2020 démarre ce vendredi avec un an de retard sur le planning prévu mais cette fois on y est. Et pour débuter ce championnat d'Europe, l'Italie reçoit la Turquie au stade olympique de Rome, dans un alléchant match d'ouverture entre deux équipes rennaissantes.

Pour le sélectionneur turc, Senol Günes, il s'agit de la première rencontre dans un grand tournoi depuis la Coupe du monde 2002 et il débute directement avec la tête d'affiche du Groupe A, la Squadra Azzurra. Celui qui a redonné un nouvel élan à la Turquie, absente il y a trois ans de la Coupe du monde en Russie, pourra compter sur son attaquant en forme, Burak Yilmaz, auteur d'une grande saison avec Lille malgré ses 35 ans.

L'Italie, quant à elle, est considérée comme l'une des grandes favorites pour soulever le trophée le 11 juillet prochain. La Squadra Azzurra reste sur une série impressionnante de 27 rencontres sans défaite. Roberto Mancini, le sélectionneur italien sera tout de même privé de Lorenzo Pellegrini (qui devrait être remplacé par Castrovilli dans la sélection) mais aussi de Marco Verratti, qui sera remplacé sur le terrain par Locatelli.

Avantage non-négligeable pour les Italiens, le Stadio Olimpico de Rome sera ouvert au public pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. De quoi donner encore plus d'impact à cette rencontre qui donne le coup d'envoi d'un Euro que l'on espère festif.

Les compos probables :

Turquie : Cakir, Söyüncü, Demiral, Celik, Meras, Yoksulu, Tufan, Calhanoglu, Kenan, Ünder, Yilmaz.

Italie : Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Locatelli, Jorginho, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

