Donnarumma 7 Il ne peut rien faire sur le but de Shaw, même si c’est sur son petit côté, car le tir est ultraprécis et effleure d’ailleurs le poteau. C’était le seul tir cadré anglais des 120 minutes de match. Pour le reste, il a su répondre présent sur un ballon chaud en prolongations, en sortant des poings devant Stones (109e). Il répond présent dans la séance de tirs au but en arrêtant deux frappes anglaises, comme Pickford, en fait… mais a vu une troisième être repoussée par son poteau.



(...)