L’Espagne n’est visiblement pas à un paradoxe prêt et démontre qu’il est à la fois possible d’avoir la meilleure attaque du tournoi mais aussi les deux avants-centres les plus critiqués de la compétition.

Sur les 12 buts marqués par la Roja, deux sont l’œuvre d’Alvaro Morata, le titulaire du poste, alors que Gerard Moreno n’a toujours pas marqué même s’il a fait marquer son compère contre la Pologne et qu’il a délivré une autre passe décisive face à la Slovaquie.

Les deux penaltys ratés par le duo, l’un contre la Pologne pour Moreno, l’autre devant la Suède pour Morata ont fait naître des questions que les cartons offensifs contre la Slovaquie et la Croatie ont un peu fait oublier. Mais les interrogations sont remontées brusquement à la surface dans la foulée de ce quart de finale contre la Suisse.