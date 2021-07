Le sol s’est dérobé sous leurs pieds. Sans prévenir. Dans la cruauté d’une séance de tirs au but qui leur avait souri contre la France et qui les a laissés en larmes face à l’Espagne. Les Suisses quittent l’Euro avec des regrets plein les poches et cette amertume, celle d’être passée tout près d’un exploit qui aurait peut-être été encore plus retentissant que celui réalisé contre les champions du monde en titre.

(...)