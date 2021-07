Spectateur attentif de la demi-finale entre Anglais et Danois, Marco Verratti s’est présenté face à la presse ce jeudi pour, d’abord, faire l’éloge de son futur adversaire. "Je pense que l’Angleterre a fait un excellent travail. Ils sont arrivés en finale pour la première fois ; cela en dit long. Nous sommes heureux que l’Angleterre ait gagné et maintenant tout dépend de la finale, qui, je pense, sera une finale épique, et marquante de toute façon."

Le joueur du PSG est conscient que l’Italie devra se battre pour faire tomber la défense anglaise. "Ils n’ont encaissé qu’un seul but, c’est donc une équipe très solide, avec de grands joueurs, une équipe très équilibrée et je pense qu’ils méritaient d’aller en finale."

L’autre grand défi de la Squadra sera d’évoluer à Londres face à 60 000 spectateurs dont la grande majorité sera anglaise (hormis 1 000 supporters venus d’Italie autorisés, seuls les résidents de Grande-Bretagne sont autorisés à assister au match). "Mais je suis heureux que nous jouions dans ce grand stade, ce sera une grande finale, positive Verratti. C’est le rêve que vous avez en tant qu’enfant, en tant que footballeur."